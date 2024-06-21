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Зеленський звільнив посла в Польщі та відправив його в іншу країну

Київ, П'ятниця 21 червня 2024 22:05
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Зеленський звільнив посла в Польщі та відправив його в іншу країну Фото: Василь Зварич, новий посол України у Чехії (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі Василя Зварича. Тепер він очолить дипломатичне відомство в іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з документами, Василь Зварич залишить Польщу та стане послом України у Чехії.

Ще одним указом Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.

Також глава держави вирішив дати послу України в Нідерландах Олександру Карасевичу посаду постпреда при Організації із заборони хімічної зброї.

Що відомо про Зварича

Зазначимо, що Василь Зварич народився у місті Стрий (Львівській області) 27 січня 1977 року. У 1999 році закінчив факультет Міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка.

  • 2001-2004 - аташе, третій секретар посольства України в Туреччині.
  • 2004-2007 - обіймав різні посади в МЗС України.
  • 2007-2010 - перший секретар посольства України в Польщі.
  • 2010-2011 - радник посольства України в США.
  • 2012-2014 - заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України.
  • Липень 2014 - грудень 2014 - заступник директора Департаменту політики та комунікацій - начальник управління політичного аналізу та планування Міністерства закордонних справ України.
  • Грудень 2014 - вересень 2020 - заступник керівника місії, радник-посланник посольства України в Польщі.
  • Вересень 2020 - червень 2022 - директор другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.
  • 8 лютого 2022 року - призначений послом України у Польщі.

Нагадаємо, 29 березня Зеленський своїм указом звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

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Володимир Зеленський Польща Чехія Ірак
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