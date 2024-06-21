Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча. Теперь он возглавит дипломатическое ведомство в другой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно документам, Василий Зварыч покинет Польшу и станет послом Украины в Чехии.
Еще одним указом Зеленский назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке.
Также глава государства решил дать послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия.
Что известно о Зварыче
Отметим, что Василий Зварыч родился в городе Стрый (Львовской области) 27 января 1977 года. В 1999 году окончил факультет Международных отношений Львовского государственного университета имени Ивана Франка.
- 2001-2004 - атташе, третий секретарь посольства Украины в Турции.
- 2004-2007 - занимал различные должности в МИД Украины.
- 2007-2010 - первый секретарь посольства Украины в Польше.
- 2010-2011 - советник посольства Украины в США.
- 2012-2014 - заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины.
- Июль 2014 - декабрь 2014 - заместитель директора Департамента политики и коммуникаций - начальник Управления политического анализа и планирования Министерства иностранных дел Украины.
- Декабрь 2014 - сентябрь 2020 - заместитель руководителя миссии, советник-посланник посольства Украины в Польше.
- Сентябрь 2020 - июнь 2022 - директор Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.
- 8 февраля 2022 года - назначен послом Украины в Польше.
Напомним, 29 марта Зеленский своим указом уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.
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