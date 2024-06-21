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Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну

Киев, Пятница 21 июня 2024 22:05
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Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну Фото: Василий Зварыч, новый посол Украины в Чехии (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча. Теперь он возглавит дипломатическое ведомство в другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, Василий Зварыч покинет Польшу и станет послом Украины в Чехии.

Еще одним указом Зеленский назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке.

Также глава государства решил дать послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия.

Что известно о Зварыче

Отметим, что Василий Зварыч родился в городе Стрый (Львовской области) 27 января 1977 года. В 1999 году окончил факультет Международных отношений Львовского государственного университета имени Ивана Франка.

  • 2001-2004 - атташе, третий секретарь посольства Украины в Турции.
  • 2004-2007 - занимал различные должности в МИД Украины.
  • 2007-2010 - первый секретарь посольства Украины в Польше.
  • 2010-2011 - советник посольства Украины в США.
  • 2012-2014 - заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины.
  • Июль 2014 - декабрь 2014 - заместитель директора Департамента политики и коммуникаций - начальник Управления политического анализа и планирования Министерства иностранных дел Украины.
  • Декабрь 2014 - сентябрь 2020 - заместитель руководителя миссии, советник-посланник посольства Украины в Польше.
  • Сентябрь 2020 - июнь 2022 - директор Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.
  • 8 февраля 2022 года - назначен послом Украины в Польше.

Напомним, 29 марта Зеленский своим указом уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

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