Зеленский уволил посла в Польше и отправил его в другую страну

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча. Теперь он возглавит дипломатическое ведомство в другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, Василий Зварыч покинет Польшу и станет послом Украины в Чехии. Еще одним указом Зеленский назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке. Также глава государства решил дать послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия. Что известно о Зварыче Отметим, что Василий Зварыч родился в городе Стрый (Львовской области) 27 января 1977 года. В 1999 году окончил факультет Международных отношений Львовского государственного университета имени Ивана Франка. 2001-2004 - атташе, третий секретарь посольства Украины в Турции.

2004-2007 - занимал различные должности в МИД Украины.

2007-2010 - первый секретарь посольства Украины в Польше.

2010-2011 - советник посольства Украины в США.

2012-2014 - заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины.

Июль 2014 - декабрь 2014 - заместитель директора Департамента политики и коммуникаций - начальник Управления политического анализа и планирования Министерства иностранных дел Украины.

Декабрь 2014 - сентябрь 2020 - заместитель руководителя миссии, советник-посланник посольства Украины в Польше.

Сентябрь 2020 - июнь 2022 - директор Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

8 февраля 2022 года - назначен послом Украины в Польше.