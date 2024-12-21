Зеленський провів перестановки серед послів: хто втратив та отримав посаду

Президент звільнив низку послів України, серед них:

Андрій Праведник, який обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Руанді;

Андрій Таран, посол України в Словенії;

Петро Бешта, посол України в Литві;

Сергій Корсунський, посол України в Японії;

Василь Гамянін, посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії;

Еміне Джапарова, яка обіймала посаду представника України при міжнародних організаціях у Відні;

Євгеній Філіпенко, посол України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Крім того, Зеленський звільнив з посади посла України в Китаї Павла Рябікіна. Він був призначений на цю посаду у квітні 2023 року. До цього Рябікін був головою Державної митної служби України, а в 2021-2023 роках очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також президент звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН та посади посла Співдружності Багамських Островів і Республіці Тринідад і Тобаго.

Призначення

Президент також підписав низку указів про призначення нових послів України, зокрема:

Вячеслава Яцюка призначили на посаду посла України в Руанді;

Юлію Федів послом в Філіппінах;

Ольгу Нікітченко послом в Литві;

Федора Шандора послом в Угорщині;

Петра Бешту послом в Словенії;

Василя Гамяніна послом в Демократичній Республіці Конго;

Євгенія Цимбалюка представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. З посади звільнили Ірину Боровець, замість неї призначили Мар'яну Бецу - заступника міністра закордонних справ України.