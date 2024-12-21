Зеленський провів перестановки серед послів: хто втратив та отримав посаду

Президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів. Відповідні укази з'явилися у суботу, 21 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Президент звільнив низку послів України, серед них:
Крім того, Зеленський звільнив з посади посла України в Китаї Павла Рябікіна. Він був призначений на цю посаду у квітні 2023 року. До цього Рябікін був головою Державної митної служби України, а в 2021-2023 роках очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Також президент звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН та посади посла Співдружності Багамських Островів і Республіці Тринідад і Тобаго.
Президент також підписав низку указів про призначення нових послів України, зокрема:
Також Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. З посади звільнили Ірину Боровець, замість неї призначили Мар'яну Бецу - заступника міністра закордонних справ України.
Нагадаємо, що у вересні під час кадрових змін в уряді призначили нового міністра закордонних справ України. Раніше цю посаду обіймав Дмитро Кулеба. На посту глава МЗС його замінив Андрій Сибіга.
Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив призначення понад 30 послів України. Серед них Наріман Джелял, якого нещодавно звільнили з російського полону, Альона Гетьманчук та Андрій Мельник.
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