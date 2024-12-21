Зеленский провел перестановки среди послов: кто потерял и получил должность

Президент уволил ряд послов Украины, среди них:

Андрей Праведник, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Руанде;

Андрей Таран, посол Украины в Словении;

Петр Бешта, посол Украины в Литве;

Сергей Корсунский, посол Украины в Японии;

Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

Эмине Джапарова, которая занимала должность представителя Украины при международных организациях в Вене;

Евгений Филипенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Кроме того, Зеленский уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Он был назначен на эту должность в апреле 2023 года. До этого Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также президент уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН и должности посла Содружества Багамских Островов и Республики Тринидад и Тобаго.

Назначения

Президент также подписал ряд указов о назначении новых послов Украины, в частности:

Вячеслава Яцюка назначили на должность посла Украины в Руанде;

Юлию Федив послом в Филиппинах;

Ольгу Никитченко послом в Литве;

Федора Шандора послом в Венгрии;

Петра Бешту послом в Словении;

Василия Гамянина послом в Демократической Республике Конго;

Евгения Цимбалюка представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Также Зеленский сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. С должности уволили Ирину Боровец, вместо нее назначили Марьяну Бецу - заместителя министра иностранных дел Украины.