Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

Зазначається, що йдеться про указ президента під номером 575/2023.

"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Більше жодної додаткової інформації з приводу цієї події не наводиться.

Зеленський призначив його на цю посаду 1 жовтня 2019 року. У серпні 2020 року президент присвоїв звання генерал-майора Ігорю Фараджеву.

Чистки в СБУ

Нагадаємо, у березні 2023 року президент Володимир Зеленський замінив декількох керівників СБУ у регіонах. Зокрема, чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.

Нещодавно президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Цю посаду обіймав Євген Борзілов.