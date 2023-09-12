Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

Отмечается, что речь идет об указе президента под номером 575/2023.

"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Больше никакой дополнительной информации по поводу этого события не приводится.

Зеленский назначил его на эту должность 1 октября 2019 года. В августе 2020 года президент присвоил звание генерал-майора Игорю Фараджеву.

Чистки в СБУ

Напомним, в марте 2023 года президент Владимир Зеленский сменил нескольких руководителей СБУ в регионах. В частности чистки прошли в Запорожской и Сумской областях.

Недавно президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Эту должность занимал Евгений Борзилов.