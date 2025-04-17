Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Мрочка

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Президент видав розпорядження №44/2025-рп про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йшлось в розпорядженні.
Зауважимо, що Роман Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трішки більш як два роки, адже Зеленський призначив його в березня 2023 року.
До цього він обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.
Варто зауважити, що у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни став начальником групи проведення службових розслідувань вінницького зонального відділу військової служби правопорядку.
А у серпні 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.
Варто також нагадати, що днями Мрочко потрапив під ворожий обстріл.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Зеленський також звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Це сталося після російського удару балістичними ракетами по центру Сум.
Детальніше про цю ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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