Зеленский уволил начальника Херсонской МВА Мрочко

Президент издал распоряжение №44/2025-рп об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области.

"Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорилось в распоряжении.

Что известно о Мрочко

Заметим, что Роман Мрочко пробыл на посту главы Херсонской городской военной администрации чуть больше двух лет, ведь Зеленский назначил его в марте 2023 года.

До этого он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Стоит заметить, что в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны стал начальником группы проведения служебных расследований винницкого зонального отдела военной службы правопорядка.

А в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.