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Зеленский уволил начальника Херсонской МВА Мрочко

Фото: бывший глава Херсонской МВА Романа Мрочко (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, уволил начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Президент издал распоряжение №44/2025-рп об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области.

"Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорилось в распоряжении.

Что известно о Мрочко

Заметим, что Роман Мрочко пробыл на посту главы Херсонской городской военной администрации чуть больше двух лет, ведь Зеленский назначил его в марте 2023 года.

До этого он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Стоит заметить, что в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны стал начальником группы проведения служебных расследований винницкого зонального отдела военной службы правопорядка.

А в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Стоит также напомнить, что на днях Мрочко попал под вражеский обстрел.

Зеленский уволил главу Сумской ОВА

Напомним, что ранее сегодня Зеленский также уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум.

Подробнее об этой ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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