Росія масовано атакує Херсон: під обстріл потрапив голова МВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мрочка в Telegram.

Як зазначив голова Херсонської МВА, війська РФ атакували центральну частину міста, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. За попередньою інформацією, 70-річна жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу. Поранену ушпиталили.

Також до лікарні госпіталізували 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району міста. Під час російської атаки він був у квартирі.

Як пізніше повідомив Мрочко, внаслідок обстрілу армії РФ у Центральному районі міста загинув чоловік середнього віку. У момент ворожого удару він був на вулиці, його особу встановлюють.

Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі Херсона тимчасово зупинено рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Також через ворожі атаки зупинили рух автобусів до площі Нескорених.

Мрочко потрапив під обстріл

Голова Херсонської МВА, перебуваючи у Таврійському мікрорайоні, записав звернення. У цей момент росіяни знову вдарили по Херсону з артилерії. Мрочко не постраждав внаслідок обстрілу. Посадовець продовжив записувати відео після російської атаки.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що російські війська продовжують атакувати Таврійський мікрорайон Херсона з РСЗВ.