Росія масовано атакує Херсон: під обстріл потрапив голова МВА
Російська армія зранку 16 квітня масовано обстрілює Херсон. Під атаку ворога потрапив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мрочка в Telegram.
Як зазначив голова Херсонської МВА, війська РФ атакували центральну частину міста, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. За попередньою інформацією, 70-річна жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу. Поранену ушпиталили.
Також до лікарні госпіталізували 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району міста. Під час російської атаки він був у квартирі.
Як пізніше повідомив Мрочко, внаслідок обстрілу армії РФ у Центральному районі міста загинув чоловік середнього віку. У момент ворожого удару він був на вулиці, його особу встановлюють.
Через пошкодження контактної мережі у Центральному районі Херсона тимчасово зупинено рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Також через ворожі атаки зупинили рух автобусів до площі Нескорених.
Мрочко потрапив під обстріл
Голова Херсонської МВА, перебуваючи у Таврійському мікрорайоні, записав звернення. У цей момент росіяни знову вдарили по Херсону з артилерії. Мрочко не постраждав внаслідок обстрілу. Посадовець продовжив записувати відео після російської атаки.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що російські війська продовжують атакувати Таврійський мікрорайон Херсона з РСЗВ.
Обстріли Херсона
Варто зазначити, що Херсон був єдиним обласним центром, який окупували російські війська на початку повномасштабної війни. Херсон та правобережну частину області українські захисники звільнили восени 2022 року під час контрнаступу.
Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.
Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.
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