Зеленский уволил начальника департамента СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №37/2024 , опубликованный на сайте Офиса президента.

Сегодня, 31 января, на сайте ОП появился указ Зеленского об увольнении Романа Семенченко.

"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Что известно о Семенченко

начал карьеру в органах СБУ в 1993 году;

в течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области;

в 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области;

с 11 октября 2019 года занимал должность уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Мы сообщали, что 27 октября 2022 года Зеленский назначил Семенченко на должность главы Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

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