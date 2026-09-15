Зеленский уволил Кравченко с должности генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора", - сказано в указе.
Скандальное расследование
Скандал вокруг Руслана Кравченко разгорелся после начала расследования НАБУ и САП, получившего название "Карфаген".
В рамках дела правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, создал и возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.
Участников организации подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров в обмен на невмешательство в их работу.
На фоне расследования 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. Он назвал это сознательным политическим решением и заявил, что не хочет, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния.
Ситуация резко обострилась 14 сентября. Кравченко выступил с видеообращением, в котором заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.
В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь - увольнение с должности, и призвал Верховную Раду не затягивать с решением.
Сегодня, 15 сентября, Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора.