Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Подання розглянуть під час пленарного засідання парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 12153, що був зареєстрований у парламенті 28 жовтня.
"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк", – йдеться у документі.
Звільнення Костіна
22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене розгляду зловживань у сфері встановлення інвалідності.
На засіданні обговорювалися порушення, пов’язані з діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), і зловживанням статусом інвалідності з боку посадовців. Після засідання Зеленський видав указ та доручив прем’єр-міністру розробити рішення на рівні центральних органів влади для усунення проблеми.
Після обговорення на засіданні РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, вказавши на аморальність ситуації з неправомірним отриманням інвалідності державними службовцями.
Також він підтримав позицію президента щодо необхідності скасування незаконних рішень про надання інвалідності, пенсійних та інших виплат, а також впровадження законодавчих і організаційних змін із встановленням персональної відповідальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.