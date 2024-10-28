ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

Понеділок 28 жовтня 2024 12:13
UA EN RU
Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Подання розглянуть під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 12153, що був зареєстрований у парламенті 28 жовтня.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк", – йдеться у документі.

Звільнення Костіна

22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене розгляду зловживань у сфері встановлення інвалідності.

На засіданні обговорювалися порушення, пов’язані з діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), і зловживанням статусом інвалідності з боку посадовців. Після засідання Зеленський видав указ та доручив прем’єр-міністру розробити рішення на рівні центральних органів влади для усунення проблеми.

Після обговорення на засіданні РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, вказавши на аморальність ситуації з неправомірним отриманням інвалідності державними службовцями.

Також він підтримав позицію президента щодо необхідності скасування незаконних рішень про надання інвалідності, пенсійних та інших виплат, а також впровадження законодавчих і організаційних змін із встановленням персональної відповідальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція