Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Комиссию возглавил Руслан Магомедов.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента .

Отмечается, что Тимура Хромаева уволили, поскольку закончился шестилетний срок полномочий.

"Уволить Хромаева Тимура Заурбековича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №68/2021.

Следующим указом, президент назначил на должность главы Нацкомиссии Магомедова.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в указе №69/2021.

Отметим, что Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

В апреле прошлого года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.