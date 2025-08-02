ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА

Субота 02 серпня 2025 21:18
UA EN RU
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА Фото: колишній глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Едуард Ткач

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

Вона поінформувала, що сьогодні відбулося позачергове засідання уряду.

"Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - поінформувала Свириденко.

Що передувало

Зазначимо, що рішення було ухвалено на тлі розслідування НАБУ і САП, де фігурують високопосадовці, підозрювані в корупції.

Зокрема, НАБУ і САП сьогодні поінформували, що викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - пояснили у прокуратурі.

Також у САП уточнили, що на хабарі було викрито чинного народного депутата, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, і військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом стало відомо, що мова йшла про нардепа Олексія Кузнєцова, якого теперь планують виключити з партії "Слуга народу".

Крім того, до справи причетний колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Пізніше Свириденко повідомила, що уряд збереться на термінове засідання, щоб погодити звільнення Гайдая.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корупція Війна в Україні
Новини
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському