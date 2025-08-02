Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено, - Арахамія

Членство народного депутата України Олексія Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено на час розслідування щодо корупції.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він наголосив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад", - поінформував Арахамія.

Зазначимо, що напередодні НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему щодо закупівлі дронів і засобів РЕБ, до якою причетний Кузнєцов.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупцію при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - поінформували у САП.

Також там уточнили, що на хабарі були викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.

За даними джерел РБК-Україна, мова йшла про нардепа Олексія Кузнєцова, і пост глави фракції СН фактично це підтверджує.

Також у САП повідомили, що за цією справою затримано 4 осіб.

До речі, щодо глави ОВА, Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнила менше години тому, що мова йде про колишнього главу Луганської ОВА. Судячи з усього, САП говорить про Сергія Гайдая.