Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 ноября, провел изменения в составе командования Национальной гвардии. Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, обнародованные на сайте президента Украины.

Кого уволили

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 и 781/2023 были уволены с должности заместителей командующего Нацгвардии:

Николай Мыколенко,

Олег Сахон,

Александр Набок,

Владимир Кондратюк соответственно.

Добавим, что генерал-лейтенант Кондратюк ранее был первым заместителем, а также начальником штаба.

Кого назначили

Также президент назначил новым заместителями командующего НГУ:

Алексея Осипенко,

Александа Белоуса,

Вадима Гладкова (указы №787/2023, 786/2023 и 785/2023 соответственно).

Отметим, что Гладков стал новым первым заместителем командующего НГУ вместо уволенного с этой должности Кондратюка.

Руководство НГУ

Напомним, что военно-политическое и административное руководство Нацгвардией осуществляет глава МВД по закону "О Национальной гвардии Украины". Непосредственное военное руководство НГУ осуществляет командующий Национальной гвардией, одновременно являющийся начальником главного органа военного управления НГУ.

С июля командующим Национальной гвардией является боевой офицер Александр Пивненко.