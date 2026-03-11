UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"

21:14 11.03.2026 Ср
2 хв
Український лідер назвав президентові США просту "формулу завершення війни"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни США мають більше тиснути на Росію, а не на нього. Крім того, необхідні гарантії безпеки, які ляжуть в основу мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна підтримує проведення переговорів і відзначив ключовий вплив у них американського президента Дональда Трампа. Водночас він зазначив, що США мають більше тиснути саме на Росію.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - сказано в його заяві.

Politico нагадало, що у грудні під час переговорів США показали, що США готові надати Україні певну форму безпекових гарантій, які ляжуть в основу будь-якої мирної угоди. Проте Зеленський підкреслив, що досі жодних деталей з цього приводу

"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", - сказав президент України.

Гарантії безпеки, сильніші за НАТО

Крім того, Зеленський розповів про те, як Трамп запитав його, чи можуть гарантії безпеки США бути сильнішими за НАТО.

"Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", - відповів український президент.

Він також наголосив на необхідності схвалення гарантій безпеки національними парламентами і Конгресом США. За його словами, це дозволить бути впевненими, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп сказав, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

Крім того, Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що уряд США розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії як інструмент боротьби з дефіцитом палива на глобальному ринку.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що частину нафтових санкцій проти Росії може бути скасовано на постійній основі.

