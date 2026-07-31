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Зеленський звернувся до Трампа з таємним проханням щодо РФ, - The Atlantic

14:23 31.07.2026 Пт
2 хв
Президент США готовий розглянути ідею українського колеги
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа добитися для ЗСУ дозволу використовувати систему Starlink на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Згідно з даними ЗМІ, це прохання український лідер уперше озвучив під час зустрічі 28 липня у Білому домі. Однак досі про нього нічого не було відомо.

Зеленський пояснив Трампу, що Силам оборони потрібен дозвіл на використання системи Starlink на території Росії, щоб знищувати пускові установки ворожих балістичних ракет.

На переконання президента України, саме очільник Білого дому може швидко вирішити це питання з мільярдером і власником SpaceX Ілоном Маском.

Водночас варто розуміти, що наразі ЗСУ можуть використовувати Starlink лише на власній території, зокрема в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Натомість Маск обмежив використання Starlink на території країни-агресорки.

Під час зустрічі у Білому домі Зеленський пояснював Трампу, наскільки важливо для України знищувати малі та мобільні цілі на території РФ, зокрема пускові установки балістичних ракет. Саме їх, як відомо, російська армія регулярно використовує для терору українського цивільного населення.

Інсайдери також стверджують, що президент України ініціював зустріч із Маском, коли перебував у США. Однак мільярдер відхилив запрошення.

Натомість Трамп не відкинув прохання Зеленського та пообіцяв його розглянути. Тому існує ймовірність, що глава Білого дому все ж спробує домовитися з Маском про розширення можливостей використання Starlink для України.

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