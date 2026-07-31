Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой по РФ, - The Atlantic

Согласно данным СМИ, эту просьбу украинский лидер впервые озвучил во время встречи 28 июля в Белом доме. Однако до сих пор о ней ничего не было известно.

Зеленский объяснил Трампу, что Силам обороны нужно разрешение на использование системы Starlink на территории России, чтобы уничтожать пусковые установки вражеских баллистических ракет.

По мнению президента Украины, именно глава Белого дома может быстро решить этот вопрос с миллиардером и владельцем SpaceX Илоном Маском.

В настоящее время ВСУ могут использовать Starlink только на собственной территории, в частности, в Крыму и других оккупированных Россией регионах. Маск ограничил использование Starlink на территории страны-агрессорки.

Во время встречи в Белом доме Зеленский объяснял Трампу, как важно для Украины уничтожать малые и мобильные цели на территории РФ, в частности пусковые установки баллистических ракет. Именно их, как известно, российская армия регулярно использует для террора украинского гражданского населения.

Инсайдеры также утверждают, что президент Украины инициировал встречу с Маском, когда находился в США. Однако миллиардер отклонил приглашение.

Трамп же не отверг просьбу Зеленского и пообещал ее рассмотреть. Поэтому существует вероятность, что глава Белого дома все же попытается договориться с Маском о расширении возможностей использования Starlink для Украины.