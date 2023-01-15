Зеленський звернувся до росіян, що мовчать про терор: вони прийдуть і за вами

Росіян, які зараз замовчують тероризм з боку Російської Федерації чекає те ж саме, проте коли прийдуть до них, допомогти буде нікому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський звернувся до всіх росіян, що зараз знаходяться в Росії та за кордоном, закликавши не замовчувати терор з боку РФ.
"Хочу сказати всім тим в Росії та з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть декілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать та знають. Ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те що відбувається закінчиться лише тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть й за вами", - сказав президент.
Він наголосив, що в той момент коли ці люди опиняться в схожій ситуації та потребуватимуть допомоги - допомогти їм буде нікому.
"Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих хто його боїться й намагається сторгуватись, а коли воно прийде за вами - нікому буде вас захищати", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, вчора під час масштабного обстрілу по України російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.
Кількість травмованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі постійно зростає.
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