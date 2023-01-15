Ракетний удар по Дніпру: кількість травмованих знову зросла, тривають пошуки десятків людей

Фото: Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 73 осіб (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кількість трамованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Зазначається, що станом на 22:50 годину відомо про 73 поранених, із них 14 - діти. Врятовані з-під завалів 38 людей, зокрема 6 дітей. "У Дніпрі через трагедію оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - поінформували у міськраді. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що рятувальна операція триває. Доля 26 людей ще невiдома.