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Ракетний удар по Дніпру: кількість травмованих знову зросла, тривають пошуки десятків людей

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Неділя 15 січня 2023 00:55
Ракетний удар по Дніпру: кількість травмованих знову зросла, тривають пошуки десятків людей Фото: Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 73 осіб (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Кількість трамованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Зазначається, що станом на 22:50 годину відомо про 73 поранених, із них 14 - діти. Врятовані з-під завалів 38 людей, зокрема 6 дітей.

"У Дніпрі через трагедію оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - поінформували у міськраді.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що рятувальна операція триває. Доля 26 людей ще невiдома.

Нагадаємо, керівник області розповів, що кількість жертв від удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 12 людей.

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