Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента

Виняток для Зеленського

Генеральна Асамблея ООН дозволила президенту України виступити на тижні високого рівня в дистанційному режимі, а не особисто.

Володимир Зеленський звернеться до учасників сесії із заздалегідь записаною заявою. Його ім'я значиться у списку промовців 7-го пленарного засідання, що стартує 21 вересня о 15:00 (22:00 за Києвом).

Роблячи виняток для Зеленського, Асамблея взяла до уваги обставини, через які глави країн-членів ООН не можуть бути присутніми на сесії особисто - "внаслідок іноземного вторгнення, що продовжується, агресії, військових дій, які не дозволяють їм безпечно залишити свої країни і повернутися в них, або через необхідність виконувати свої обов'язки та функції в галузі національної оборони та безпеки".

За це рішення проголосувала більшість делегацій. 19 країн утрималися, а 7 були проти, зокрема й Росія.

Чого очікувати від виступу президента

Глава України пообіцяв, що на Генасамблеї пролунають "важливі сигнали" від нашої країни.

У своєму зверненні президент може говорити про трибунал для росіян, механізм для відшкодування Україні збитків від російської агресії, необхідність визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Так, у недавньому інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що на Генеральній Асамблеї ООН мають бути ухвалені кілька резолюцій. При цьому максимально важливими є два пункти:

знайти правильне рішення та підтримати резолюцію щодо механізму відшкодування грошей Україні від країни-агресора за рахунок її активів;

ухвалити резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо осіб, які вчиняли злочини в Україні.

Президент також зазначив, що у США на рівні ООН слід окремо обговорювати питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Крім свого звернення на Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський також буде присутній на онлайн-зустрічі з партнерами та інвесторами зі США.

Також заплановано його участь у саміті з питань продовольчої безпеки. "Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - анонсував президент.

Україна на Генасамблеї

Українська делегація вирушила на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН на чолі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Серед завдань делегації – зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, притягнення РФ до міжнародної відповідальності за її злочини, активізація відносин із країнами Глобального Півдня.

У рамках 77-ї сесії Асамблеї заплановано низку важливих заходів та зустрічей за участю українських представників. 22 вересня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, на якому розглянуть ситуацію в Україні у зв'язку з триваючою повномасштабною агресією Росії.