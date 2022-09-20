Кулеба виключив зустріч з Лавровим в США. Навіть, якщо той захоче

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі зі своїм колегою Сергієм Лавровим у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Російські журналісти запитали Кулебу, чи буде той зустрічатися з Лавровим на полях Генасамблеї ООН. "Ні", - відповів український міністр. Після цього, журналісти уточнили, чи можлива така зустріч, якщо цього захоче Лавров, але відповідь Кулеби була негативною. Одна з головних тем 77-ї сесії - розв'язана РФ війна проти України.