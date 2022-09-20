ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба виключив зустріч з Лавровим в США. Навіть, якщо той захоче

Новость на русском →
США, Вівторок 20 вересня 2022 19:06
Кулеба виключив зустріч з Лавровим в США. Навіть, якщо той захоче Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі зі своїм колегою Сергієм Лавровим у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Російські журналісти запитали Кулебу, чи буде той зустрічатися з Лавровим на полях Генасамблеї ООН.

"Ні", - відповів український міністр.

Після цього, журналісти уточнили, чи можлива така зустріч, якщо цього захоче Лавров, але відповідь Кулеби була негативною.

Одна з головних тем 77-ї сесії - розв'язана РФ війна проти України.

Нагадаємо, що сьогодні у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН.

Також, президенту України Володимиру Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН в режимі онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Дмитро Кулеба Війна в Україні
NEWS
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації