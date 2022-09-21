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Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН дистанционно (president.gov.ua)
Автор: Анна Березина

Сегодня на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обратится к мировым лидерам. Президент анонсировал "важные сигналы" от Украины в своем выступлении. Оно состоится в формате онлайн во второй половине дня.

О чем может заявить Зеленский в обращении к Генассамблее - в материале РБК-Украина.

Исключение для Зеленского

Генеральная Ассамблея ООН разрешила президенту Украины выступить на неделе высокого уровня в дистанционном режиме, а не лично.

Владимир Зеленский обратится к участникам сессии с заранее записанным заявлением. Его имя значится в списке выступающих на 7-ом пленарном заседании, которе стартует 21 сентября в 15:00 (22:00 по Киеву).

Делая исключение для Зеленского, Ассамблея приняла во внимание обстоятельства, из-за которых главы стран-членов ООН не могут присутствовать на сессии лично - "вследствие продолжающегося иностранного вторжения, агрессии, военных действий, которые не позволяют им безопасно покинуть свои страны и вернуться в них, или в силу необходимости выполнять свои обязанности и функции в области национальной обороны и безопасности".

За данное решение проголосовало большинство делегаций. 19 стран воздержались, а 7 были против, в том числе и Россия.

Чего ожидать от выступления президента

Глава Украины пообещал, что на Генассамблее прозвучат "важные сигналы" от нашей страны.

В своем обращении президент может говорить о трибунале для россиян, механизме для возмещения Украине убытков от российской агрессии, необходимости признания РФ страной-спонсором терроризма.

Так, в недавнем интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН должны быть приняты несколько резолюций. При этом максимально важны два пункта:

  • найти правильное решение и поддержать резолюцию по механизму возмещения денег Украине от страны-агрессора за счет ее активов;
  • принять резолюцию о создании специального трибунала в отношении людей, совершавших преступления в Украине.

Президент также отметил, что в США на уровне ООН следует отдельно обсуждать вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Помимо своего обращения на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также будет присутствовать на онлайн-встрече с партнерами и инвесторами из США.

Также запланировано его участие в саммите по вопросам продовольственной безопасности. "Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать", - анонсировал президент.

Украина на Генассамблее

Украинская делегация отправилась на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Среди задач делегации – укрепление международной коалиции в поддержку Украины, привлечение РФ к международной ответственности за ее преступления, активизация отношений со странами Глобального Юга.

В рамках 77-й сессии Ассамблеи запланирован ряд важных мероприятий и встреч с участием украинских представителей. 22 сентября состоится заседание Совбеза ООН, на котором рассмотрят ситуацию в Украине в связи с продолжающейся полномасштабной агрессией России.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым в США во время Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что Украина предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну.

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