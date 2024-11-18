Зеленський звернеться до Європарламенту на засіданні, присвяченому 1000 дням війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, звернеться у вівторок до депутатів Європейського парламенту. Звернення відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського парламенту.

Зазначається, що Європарламент проведе спеціальне засідання у зв'язку із 1000 днями російської війни проти України.

"На початку позачергового засідання із заявою виступить президентка Європарламенту Роберта Мецола, після чого президент Зеленський виступить перед членами Європарламенту прямим відеозв'язком із України. Потім виступлять лідери політичних груп", - сказано у пресрелізі.

Також у Європарламенті нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рішуче підтримали країну, засудивши агресію Росії. Там також нагадали про запроваджені санкції та збільшення підтримки України.

План стійкості України

Президент Володимир Зеленський на початку листопада анонсував План стійкості України. За його словами, уряд та військове командування працювали над планом внутрішнього посилення України.

Згодом стало відомо, що внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги.