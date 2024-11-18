Зеленский обратится к Европарламенту на заседании, посвященном 1000 дням войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, обратится во вторник к депутатам Европейского парламента. Обращение пройдет в онлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
Отмечается, что Европарламент проведет специальное заседание по 1000 дням российской войны против Украины.
"В начале внеочередного заседания с заявлением выступит президент Европарламента Роберта Мецолла, после чего президент Зеленский выступит перед членами Европарламента прямой видеосвязью с Украиной. Затем выступят лидеры политических групп", - сказано в прессрелизе.
Также в Европарламенте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину решительно поддержали страну, осудив агрессию России. Там также напомнили о введенных санкциях и увеличении поддержки Украины.
План устойчивости Украины
Президент Владимир Зеленский в начале ноября анонсировал План устойчивости Украины. По его словам, правительство и военное командование работало над планом внутреннего усиления Украины.
Впоследствии стало известно, что внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы.
Сегодня сообщалось, что Зеленский представит План устойчивости Украины 19 ноября. Это произойдет во время ежегодного обращения в Совет.
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