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Зеленський завтра в Раді представить План стійкості України

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 13:51
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Зеленський завтра в Раді представить План стійкості України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський представить План стійкості України 19 листопада. Це відбудеться під час щорічного звернення до Ради.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у Верховній раді.

"Це буде щорічне звернення президента до парламенту. Але там акцент буде якраз на Плані стійкості", - сказав співрозмовник.

План стійкості України

На початку листопада під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський анонсував План стійкості України. Тоді він розповів, що уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується досягнення цілей на фронті.

Наразі відомо, що внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги. Одним із його пунктів, зокрема, є політика героїв.

Буквально 14 листопада Зеленський розповів, що План стійкості України оприлюднять вже наступного тижня.

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