Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з відновлення України

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 вересня, у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Глава держави привітав Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

"Дуже важливим питанням для нас є відновлення - як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими", - зазначив він.

Під час переговорів сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Президент також відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.

Глава держави зазначив, що американські компанії можуть також долучитися до реконструкції української енергетичної системи.

Зеленський на радбезі ООН

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, український президент вперше з початку повномасштабного вторгнення особисто присутній на засіданні Ради безпеки ООН.

Вчора ми повідомляли, що Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Ми також писали, що президент планує представить детальну формулу миру в Україні на Раді безпеки ООН в США.

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