Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Як повідомляється, Зеленський критикує ООН за те, що Росія продовжує бути при владі, попри агресивну війну проти України.

Президент наголосив, що в міжнародному співтоваристві "все ще є - це соромно, але все ж - місце для російських терористів".

Зазначимо, що Росія є постійним членом Радбезу ООН і має право вето.

Окрім того, на засідання Генасамблеї ООН також очікується виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

На питання, чи буде Зеленський залишатися в залі й слухати його виступ, президент відповів: "Я не знаю, як це буде, я справді не знаю".

Візит Зеленського до США

Літак з українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН.

Крім того, президент України 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також планується зустріч з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні.

Докладніше про те, чого чекати від візиту президента України до США, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Радбез ООН

Зазначимо, що до складу ООН входять п'ять постійних членів, які володіють правом вето. Серед них Британія, Китай, США, Франція та Росія.

Українські політики неодноразово заявляли, що Росія перебуває в ООН незаконно, адже вона узурпувала місце СРСР - зайняла крісло постійного члена Радбезу в обхід необхідних процедур на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина.

В Україні також закликали ООН до "перезавантаження". Зокрема, організації слід позбавити Росію права вето, оновити склад Радбезу та відновити довіру до ООН.

Також додамо, що на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський. При цьому там також має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".