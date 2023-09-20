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Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Украина, Среда 20 сентября 2023 21:59
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Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем президента США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Глава государства поздравил Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество.

"Очень важным вопросом для нас является восстановление - как послевоенное, так и уже сейчас, пока идет война. В частности, вы можете прибыть в Украину и увидеть, как сейчас работают школы, бомбоубежища, госпитали и энергетическая инфраструктура, которая является ключевой накануне зимы", - отметил он.

Во время переговоров стороны обсудили приоритетные для восстановления области нашей страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Президент также отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения. В частности, это школы, детские сады, жилые дома, а также энергетические объекты.

Глава государства отметил, что американские компании могут также присоединиться к реконструкции украинской энергетической системы.

Зеленский на Совбезе ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, украинский президент впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствует на заседании Совбеза ООН.

Вчера мы сообщали, что Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза.

Мы также писали, что президент планирует представить подробную формулу мира в Украине на Совбезе ООН в США.

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