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Зеленський виступає на Раді безпеки ООН: трансляція

Нью-Йорк, Середа 20 вересня 2023 18:31
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Зеленський виступає на Раді безпеки ООН: трансляція Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення особисто присутній на засіданні Ради безпеки ООН. Він виступає з промовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Зеленський в ООН

Вчора український президент виступив на дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Це був його перший візит в ООН після початку російського вторгнення. Минулого року Зеленський виступав на ГА ООН за допомогою відеозв'язку.

Виступаючи на 78-й сесії ГА ООН, Зеленський анонсував, що на засіданні Радбезу ООН представить детальніше українську формулу миру.

"Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. Головне, що йдеться не лише про Україну. Понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною", - говорив він.

Більше заяв з виступу українського президента на ГА ООН читайте в матеріалі РБК-Україна.

Радбез ООН з Лавровим, але без Макрона та Сунака

На сьогоднішнє засідання Радбезу ООН будуть присутні лідери держав-учасниць Ради безпеки. Проте засідання пропустять французький президент Еммануель Макрон (через запланований візит британського короля Чарльза III) та Ріші Сунак (через насичений графік).

Не буде на Радбезі ООН і російського диктатора Володимира Путіна, але, оскільки Москва не може пропустити нагоди скористатися майданчиком для поширення своєї пропаганди, то на засідання відправили главу МЗС Сергія Лаврова.

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