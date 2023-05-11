Зеленський зустрівся зі спецрадником президента Бразилії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом у четвер, 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, - це українська формула миру", - написав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили також можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка.

Зеленський наголосив, що очікує на продовження діалогу з президентом Бразилії й буде радий вітати його в Україні.