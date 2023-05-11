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Зеленський зустрівся зі спецрадником президента Бразилії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом у четвер, 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, - це українська формула миру", - написав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили також можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка.

Зеленський наголосив, що очікує на продовження діалогу з президентом Бразилії й буде радий вітати його в Україні.

Нагадаємо, президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Луїз Інасіо Лула да Сілва вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

Після цього в МЗС України запросили президента Бразилії відвідати нашу країну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Луїс Інасіо Лула да Сілва відповів на пропозицію, заявивши, що сам він не приїде до Києва, але відправить свого спецпомічника.

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Володимир ЗеленськийБразилия