Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану: той попросив розмови віч-на-віч

Джерело РБК-Україна розповіло, що зустріч відбулася в Парижі. Іранська команда запропонувала цього разу, бо знали, що там буде Зеленський.

Зустріч відбулася в посольстві України в Парижі. Спершу відбулася розмова з командами, після чого Пахлаві та Зеленський говорили віч-на-віч - про це попросив спадкоємний принц Ірану.

Сторони обмінялись оцінками ситуації, обговорили перспективи подальшого розвитку подій і домовились координуватись.

Зазначається, що Україна зацікавлена в тому, щоб іранський режим не виграв у конфлікті.

Обрання нового лідера в Ірані

Нагадаємо, у розпал війни в Ірані з’явився ще більш радикальний лідер - Моджтаба Хаменеї. Його обрали після того, як США та Ізраїль ліквідували його батька, аятолу Алі Хаменеї, на початку військової операції 28 лютого.

Як повідомлялося, обрання нового верховного лідера Ірану, рахбара, відбувалося в прискореному порядку через постійні атаки з боку США та Ізраїлю.

Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.