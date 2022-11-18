Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии: о чем говорили (видео)

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"В ходе встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом обсудили вопросы безотлагательной финансовой поддержки Украины до конца этого года и согласования планов на 2023 год ", - сообщил Зеленский.

По словам президента, он также обсудил с вице-президентом Еврокомиссии План скорейшего восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры (Fast Recovery Plan).

"И привлечение Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины. В частности, путем отработки механизма использования замороженных российских активов на территории ЕС", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев. В ходе своего визита он также успел встретиться и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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