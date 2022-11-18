Обстріл Запорізької області: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв

Кількість жертв внаслідок вчорашнього російського удару по Вільнянську Запорізької області зросла до 9. Сьогодні вранці знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка в Telegram.

"Вільнянськ. Запорізька область. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих", - написав він.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, в тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, сьогодні росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив з С-300 по селу Зарічне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.