ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Запорізької області: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв

Новость на русском →
Вільнянськ, П'ятниця 18 листопада 2022 10:06
Обстріл Запорізької області: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв Фото: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість жертв внаслідок вчорашнього російського удару по Вільнянську Запорізької області зросла до 9. Сьогодні вранці знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка в Telegram.

"Вільнянськ. Запорізька область. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих", - написав він.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, в тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, сьогодні росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив з С-300 по селу Зарічне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході