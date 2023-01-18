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Президент Євроради виступив за надання Україні танків

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Брюссель, Середа 18 січня 2023 12:50
Президент Євроради виступив за надання Україні танків Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни ЄС повинні збільшити військову допомогу Україні. Зокрема, надати українським військовим танки західного зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля під час його виступ у Європарламенті.

Він зазначив, що українці майже рік протистоять російській агресії, а Москва продовжує реалізувати стратегію руйнування й терору. Мішель нагадав європейським парламентарям про активні бої у районі Бахмута та Соледара, а також про ракетний удар по Дніпру.

Глава Євроради виступив за надання українській армії сучасних танків і закликав країни-члени ЄС ухвалити це рішення.

"Ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх (українців, - ред.) стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - сказав Мішель.

Нагадаємо, екс-командувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк закликав надати Україні більше танків. Він заявив, що необхідно 300-500 одиниць.

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