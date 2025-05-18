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Зеленський зустрівся з Венсом та Рубіо, - джерела

Україна, Неділя 18 травня 2025 16:34
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Зеленський зустрівся з Венсом та Рубіо, - джерела Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Український президент Володимир зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Зазначимо, пізніше прес-секретар президента Сергій Никифоров підтвердив журналістам, що президент зустрівся з Венсом та Рубіо.

А близько 16:10 заявив, що зустріч добігла кінця.

Станом на 16:40 офіційної інформації про перебіг і теми переговорів не було.

Це була перша зустріч Зеленського з Венсом після скандалу в Білому домі. Зустріч відбулась під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV.

Суперечка в Білому домі

Нагадаємо, що ще 28 лютого президент України Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Вашингтону.

Під час цієї подорожі була запланована його перша особиста зустріч з американським президентом Дональдом Трампом після обрання того на пост лідера США.

Проте, під час спілкування з журналістами між лідерами почалася суперечка.

Зокрема Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Зеленського і стверджував, що без допомоги США Україна "не протримається і двох тижнів".

Через сварку між Зеленським і Трампом їхня зустріч закінчилася достроково.

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