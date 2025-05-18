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Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио, - источники

Украина, Воскресенье 18 мая 2025 16:34
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Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио, - источники Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отметим, позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил журналистам, что президент встретился с Вэнсом и Рубио.

А около 16:10 заявил, что встреча подошла к концу.

По состоянию на 16:40 официальной информации о ходе и темах переговоров не было.

Это была первая встреча Зеленского с Вэнсом после скандала в Белом доме. Встреча состоялась во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV.

Спор в Белом доме

Напомним, что еще 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Вашингтон.

Во время этого путешествия была запланирована его первая личная встреча с американским президентом Дональдом Трампом после избрания того на пост лидера США.

Однако, во время общения с журналистами между лидерами начался спор.

В частности Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес Зеленского и утверждал, что без помощи США Украина "не продержится и двух недель".

Из-за ссоры между Зеленским и Трампом их встреча закончилась досрочно.

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