Зеленський зустрівся в Туреччині з патріархом Варфоломієм

Володимир Зеленський проінформував патріарха про про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців.

"Президент висловив подяку його всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України", - пише пресслужба.

Зокрема під час зустрічі було обговорено українську формулу миру й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Патріарх Верфоломій, зі свого боку, відзначив важливість досягнення миру в Україні.

Зі свого боку Його Всесвятість Патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

"Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", - додав патріарх.

Турне президента України

Останні кілька днів президент відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне. Володимир Зеленський вже побував у Болгарії, Чехії та Словаччині.

Ввечері 7 липня, лідер країни прибув до Туреччини, де планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Детальніше про турне Зеленського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.