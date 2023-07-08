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Зеленский встретился в Турции с патриархом Варфоломеем

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и патриарх Варфоломей (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время визита в Турцию президент Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Обсудили реализацию Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Владимир Зеленский проинформировал патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях агрессора против гражданских украинцев.

"Президент выразил благодарность его всесвятейшеству за непоколебимую поддержку нашей страны, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны России против Украины", - пишет пресс-служба.

В частности, во время встречи обсуждалась украинская формула мира и возвращение незаконно депортированных из Украины детей.

Патриарх Верфоломей, со своей стороны, отметил важность достижения мира в Украине.

Со своей стороны Его Святейшество Патриарх Варфоломей отметил важность достижения мира в Украине.

"Вселенский Патриархат как Мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне. Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", - добавил патриарх.

Турне президента Украины

Последние несколько дней президент посещает с рабочими визитами страны Европы в рамках нового турне. Владимир Зеленский уже побывал в Болгарии, Чехии и Словакии.

Вечером 7 июля, лидер страны прибыл в Турцию, где планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробнее о турне Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийТурция