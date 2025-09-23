Зеленський зустрівся з Токаєвим: обговорили завершення війни та співпрацю

Зеленський у Нью-Йорку

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня Володимир Зеленський прибув з українською делегацією до Нью-Йорка, щоб взяти участь в осінній сесії Генасамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей і щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025 році вперше відбудеться на глобальному майданчику.

Президент поінформував, що під час візиту заплановано майже два десятки зустрічей.

Крім того, глава ОП Андрій Єрмак розповів про завдання, які стоять перед Україною під час візиту. За його словами, йдеться про збереження і посилення санкцій проти Росії, залучення нової підтримки для України, надання більшого імпульсу поверненню полонених і викрадених українських дітей, а також прискорення реалізації гарантій безпеки для України.