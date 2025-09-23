Зеленский встретился с Токаевым: обсудили завершение войны и сотрудничество

Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача - это достижение справедливого и длительного мира с надежными гарантиями безопасности.

Также президент рассказал, что он обсудил с Токаевым усилия для окончания войны, а также вопросы сотрудничества между Украиной и Казахстаном.

"Подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну и остановить убийства. Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины", - проинформировал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.