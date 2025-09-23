Зеленский встретился с Токаевым: обсудили завершение войны и сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили усилия для завершения войны и сотрудничество между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача - это достижение справедливого и длительного мира с надежными гарантиями безопасности.
Также президент рассказал, что он обсудил с Токаевым усилия для окончания войны, а также вопросы сотрудничества между Украиной и Казахстаном.
"Подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну и остановить убийства. Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины", - проинформировал глава государства.
Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в ночь на 23 сентября Владимир Зеленский прибыл с украинской делегацией в Нью-Йорк, чтобы принять участие в осенней сессии Генассамблеи ООН, первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025 году впервые состоится на глобальной площадке.
Президент проинформировал, что во время визита запланированы почти два десятка встреч.
Кроме того, глава ОП Андрей Ермак рассказал о задачах, которые стоят перед Украиной в ходе визита. По его словам, речь идет о сохранении и усилении санкций против России, привлечении новой поддержки для Украины, подаче большего импульса возвращению пленных и похищенных украинских детей, а также ускорению реализации гарантий безопасности для Украины.