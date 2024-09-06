Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили підготовку до другого Саміту миру

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Під час зустрічі політики обговорили підготовку до другого Саміту миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.
"Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - підкреслив Зеленський.
Він також зауважив, що під час зустрічі вони з Шольцом обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.
"Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир", - підсумував він.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що 6 вересня президент України особисто відвідає чергову зустріч у форматі "Рамштайн".
Сьогодні Зеленський прибув на засідання "Рамштайну". Як відомо, після цього він вирушить до Італії
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