Зеленский встретился с Шольцом: обсудили подготовку ко второму Саммиту мира

"Спасибо за оказание Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что во время встречи они с Шольцом обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

"Благодарю, что вместе делаем все для того, чтобы приблизить справедливый мир", - подытожил он.