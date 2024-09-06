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Зеленский встретился с Шольцом: обсудили подготовку ко второму Саммиту мира

Фото: украинский президент Владимир Зеленский с немецким канцлером Олафом Шольцом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. В ходе встречи политики обсудили подготовку ко второму Саммиту мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Спасибо за оказание Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что во время встречи они с Шольцом обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

"Благодарю, что вместе делаем все для того, чтобы приблизить справедливый мир", - подытожил он.

Напомним, что недавно стало известно, что 6 сентября президент Украины лично посетит очередную встречу в формате "Рамштайн".

СегодняЗеленский прибыл на заседание "Рамштайна". Как известно, после этого он отправится в Италию.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц