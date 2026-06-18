Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та ліцензії на виробництво від США

За словами Зеленського, зустріч з Рютте була хорошою.

"Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше - робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО", - заявив президент.

Окрім того, сторони говорили про наповнення механізм PURL новими внесками. Глава держави наголосив, що ця програма дуже допомагає в захисті життів, тому важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним.

Також Зеленський висловив подяку Рютте за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться вже наступного місяця.

"Подякував за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України. Дякую, Марку, за підтримку", - резюмував український лідер.