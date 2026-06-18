Зеленский встретился с Рютте: обсудили усиление ПВО и лицензии на производство от США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и другие вопросы укрепления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, встреча с Рютте прошла хорошо.
"Обсудили вопросы, которые договорились реализовать с партнерами в ходе саммита G7. Самое главное - работа над укреплением нашей обороны и получением лицензий от США на производство средств ПВО", - заявил президент.
Кроме того, стороны обсудили пополнение механизма PURL новыми взносами. Глава государства подчеркнул, что эта программа очень помогает в защите жизней, поэтому важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными.
Также Зеленский поблагодарил Рютте за приглашение на саммит НАТО, который состоится уже в следующем месяце.
"Поблагодарил за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Будем работать над тем, чтобы сделать его результативным для защиты Украины. Спасибо, Марк, за поддержку", - подытожил украинский лидер.
Напомним, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.
После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.
В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков. Также страны рассмотрят вопрос о передаче Украине лицензий, которые позволят производить иностранное вооружение на украинских заводах. Кроме того, страны обязались усилить экономическое давление на РФ.