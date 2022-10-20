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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: про що говорили

Фото: Володимир Зеленський, президент України та президент Швейцарії Іньяціо Кассіс (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Іньяціо Кассіс провели зустріч у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Вітаю в Києві Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності", - заявив Зеленський.

За словами президента, була обговорена подальша взаємодія у відповідь на терор Росії. Зеленський подякував Швейцарії за принципове засудження злочинної спроби анексії територій України та підтримку санкційних пакетів ЄС.

Лідери країн обговорили нещодавні російські удари по інфраструктурі та енергетичним об'єктам України.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україну приїхав президент Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія розширила список санкцій проти Росії через причетність до підготовки та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Також ми писали, що Швейцарія передасть чергову партію гуманітарної допомоги Україні вартістю 5,35 млн євро. До її складу входитимуть автомобілі, установки для очищення води та інше.

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