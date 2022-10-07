Швейцарія передасть Україні багатомільйонну гуманітарну допомогу

Швейцарія передасть чергову партію гуманітарної допомоги Україні вартістю 5,35 млн євро. До її складу входитимуть автомобілі, установки для очищення води й інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу федеральної ради Швейцарії.

Перші дві вантажівки з гуманітарною допомогою Україні покинуть Швейцарію вже сьогодні. До складу гуманітарної допомоги входять: 20 будівельних автомобілів;

три пожежні автомобілі;

один невеликий автомобіль для перевезення людей та матеріалів;

дві мобільні установки для збору та очищення забрудненої води;

два контейнери для оперативного командування, включаючи обладнання для підйому та переміщення вантажів, освітлювальне обладнання та електрогенератори. "Обладнання буде передано органам цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ України після проведення навчання на місці фахівцями Швейцарського бюро гуманітарної допомоги. Після цього українська влада організує подальше транспортування матеріалів, зокрема до Харкова, для підтримки реконструкції та відновлення сильно пошкодженого міста на сході України", - додає пресслужба.