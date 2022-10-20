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В Україну приїхав президент Швейцарії

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 10:01
В Україну приїхав президент Швейцарії Фото: d Україну приїхав президент Швейцарії (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 20 жовтня в Україну прибув із візитом президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кассіса.

"Знову в Україні – за рік після мого останнього візиту. Моя мета – отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія розширила список санкцій проти Росії через причетність до підготовки та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Також ми писали, що Швейцарія передасть чергову партію гуманітарної допомоги Україні вартістю 5,35 млн євро. До її складу входитимуть автомобілі, установки для очищення води та інше.

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