RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с президентом Швейцарии: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и президент Швейцарии Иньяцио Кассис (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Приветствую в Киеве Президента Швейцарии Игнацио Кассиса. Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всего нашего континента и человечности", - заявил Зеленский.

По словам президента, было обсуждено дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России. Зеленский поблагодарил Швейцарию за принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины и поддержку санкционных пакетов ЕС.

Лидеры стран обсудили недавние российские удары по инфраструктуре и энергетическим объектам Украины.

Напомним, что сегодня утром в Украину приехал президент Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Швейцария расширила список санкций против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, чтоШвейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн. евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийШвейцарияВойна в Украине