Зеленский встретился с президентом Швейцарии: о чем говорили

В четверг, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.
"Приветствую в Киеве Президента Швейцарии Игнацио Кассиса. Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всего нашего континента и человечности", - заявил Зеленский.
По словам президента, было обсуждено дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России. Зеленский поблагодарил Швейцарию за принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины и поддержку санкционных пакетов ЕС.
Лидеры стран обсудили недавние российские удары по инфраструктуре и энергетическим объектам Украины.
Напомним, что сегодня утром в Украину приехал президент Швейцарии.
Ранее сообщалось, что Швейцария расширила список санкций против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Также мы писали, чтоШвейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн. евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.
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